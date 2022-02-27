Украина формирует интернациональный легион территориальной обороны 1 27.02.2022, 10:00

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Владимир Зеленский

Президент Зеленский призвал иностранных граждан вступать в его ряды.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных граждан вступать в интернациональный легион территориальной обороны Украины.

Об этом говорится в обращении главы государства, опубликованном 27 февраля, передает gordonua.com.

Он обратился "ко всем гражданам иностранных государств, которые являются друзьями Украины".

"Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и встать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века. Согласно положению о прохождении военной службы в Вооруженных силах иностранцами и лицами без гражданства иностранцы имеют право вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны ВСУ", – напомнил Зеленский.

Президент обратился ко всем иностранцам, желающим приобщиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, с предложением "приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны".

"Из числа иностранцев формируется отдельное подразделение – интернациональный легион территориальной обороны Украины. Это будет ключевым свидетельством вашей поддержки для нашей страны. Для записи в интернациональный легион и по поводу всех деталей обращайтесь к атташе по вопросам обороны посольства Украины в вашем государстве. Дадим миру шанс и защитим Украину, остановим оккупантов вместе!", – заключил он.

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