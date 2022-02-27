Спецоперация «самострел» 12 Андрей Липский, «Новая газета»

27.02.2022, 10:39

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Россия нанесла сокрушительный удар по собственной безопасности.

«Спецоперация» российских властей по так называемой «демилитаризации и денацификации» Украины в разгаре. Уже много жертв и разрушений, но мы еще толком не знаем, чем она завершится. И не произойдет ли критическая для мира эскалация военных действий. Но другая спецоперация — по нанесению теми же российскими властями непоправимого ущерба коренным интересам нашей страны и нашего народа — уже проведена.

Это совсем не те, по сегодняшним меркам игрушечные, антисанкции, которыми Кремль огрызался на «крымские» и «донбасские» санкции Запада (в свою очередь, осложнившие, но не перекроившие драматическим образом нашу жизнь). Сейчас совсем другое. Решение о «демилитаризации Украины» — это суицидный самострел.

Мои коллеги и я уверены, разрушительность для страны, по долгосрочному ущербу международным позициям России, по глубине и длительности ее пагубных последствий для всей нашей жизни можно сравнивать лишь с вторжением СССР в Чехословакию 1968 года или с «оказанием интернациональной помощи» Афганистану, начавшимся в декабре 1979 года. Но степень встроенности России и ее граждан в глобальный мир несравнимо выше, чем в 20-м веке.

Успешность политики страны измеряется двумя основными показателями: укреплением безопасности страны и созданием условий для ее успешного социально-экономического развития. Про экономический ущерб от реакции мирового сообщества на российское вторжение в Украину, видимо, можно не распространяться — настолько он очевиден. Хотя все может быть еще хуже этой нынешней очевидности.

А вот что же теперь будет происходить с нашей безопасностью? НАТО мы от российских границ не отодвинули и его расширение не предотвратили. Более того, мы имеем перспективу получить протяженную границу с Альянсом и на севере — вступление в него Финляндии и Швеции после российской «спецоперации» становится все более реальным.

Будет ли в НАТО Украина, зависит от того, что с этой страной произойдет в ближайшее время. Но если она сохранит свою независимость, то ее членство в НАТО — лишь вопрос времени.

Сама НАТО, да и все западное сообщество сплотилось. Роль США как главного военно-политического гаранта в этом сообществе укрепилась. Кремль оказался незаменимым стимулятором этого процесса. В первый раз это произошло после «Крыма», теперь — то же, но с еще невиданной мощью.

Присутствие американских и прочих войск и вооружений Альянса на его восточных границах будет расширяться и крепнуть.

Сейчас и в ближайшее время Запад с Россией за стол переговоров не сядет.

В лучшем случае эти переговоры поставлены на очень длительную паузу. Дай бог, чтобы их перспектива не была перечеркнута вообще.

Ведь тогда единственный выход — истощающая гонка вооружений. России ее не выдержать, как это произошло с СССР накануне распада.

Да и какие могут быть серьезные, как любит говорить г-н Песков, «субстантивные», переговоры при такой катастрофической потере доверия к словам российских руководителей?

Россия верным образом скатывается в эмбарго, разрыв отношений и изоляцию. Ее международное влияние, за которое с помощью политики «вставания с колен» так бился Кремль, обнулилось.

Андрей Липский, «Новая газета»

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