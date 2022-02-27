СБУ сообщила об огромных потерях войск РФ в Украины 1 27.02.2022, 10:58

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Наступило еще одно утро непобедимой страны.

Пресс-служба СБУ опубликовала утреннюю сводку о сопротивлении украинского народа агрессору.

"Наступило еще одно утро непобедимой страны!" – говорится в сообщении.

Так, СБУ сообщает:

- российские войска несут огромные потери;

- украинские ПВО сбили несколько самолетов с российским десантом;

- бойцы спецподразделения "Альфа" уничтожают оккупантов. Все сотрудники СБУ – от контрразведки до киберспециалистов – 24/7 защищают Украину

- государства Запада отключают РФ от платежной системы SWIFT и готовят новые санкции

- из-за хакерских атак не работают сайты Кремля, Минобороны РФ, Роскомнадзора и других ресурсов

- в разных странах люди выходят на акции протеста против войны

– ВСЯ Украина борется против врага!

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