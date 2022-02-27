СБУ сообщила об огромных потерях войск РФ в Украины

СБУ сообщила об огромных потерях войск РФ в Украины1
- 27.02.2022, 10:58
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Наступило еще одно утро непобедимой страны.
Пресс-служба СБУ опубликовала утреннюю сводку о сопротивлении украинского народа агрессору.
"Наступило еще одно утро непобедимой страны!" – говорится в сообщении.
Так, СБУ сообщает:
- российские войска несут огромные потери;
- украинские ПВО сбили несколько самолетов с российским десантом;
- бойцы спецподразделения "Альфа" уничтожают оккупантов. Все сотрудники СБУ – от контрразведки до киберспециалистов – 24/7 защищают Украину
- государства Запада отключают РФ от платежной системы SWIFT и готовят новые санкции
- из-за хакерских атак не работают сайты Кремля, Минобороны РФ, Роскомнадзора и других ресурсов
- в разных странах люди выходят на акции протеста против войны
– ВСЯ Украина борется против врага!