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В Полтавской области украинцы уничтожили 200 единиц техники РФ

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  • 27.02.2022, 11:00
  • 15,462
В Полтавской области украинцы уничтожили 200 единиц техники РФ

Оккупанты двигались с территории Сумской области, в колонне было много танков.

На границе Полтавской и Сумской областей около полуночи 27 февраля оккупантам нанесли мощнейший урон – сожжено 200 единиц бронетехники противника. Об этом сообщил «Суспільному» пресс-секретарь областного центра комплектования и соцподдержки Роман Истомин.

По его словам, колонну техники заметили местные жители, которые оперативно сообщили информацию нашим военным. Оккупанты двигались с территории Сумской области, большинство – танки.

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