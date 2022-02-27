Белый дом: Активы российских олигархов будут заморожены 27.02.2022, 11:30

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Для этого создают многостороннюю трансатлантическую целевую группу.

США и партнеры будут отслеживать и замораживать находящиеся под санкциями активы российских компаний и олигархов. Для этого создают многостороннюю трансатлантическую целевую группу.

Об этом сообщил Белый дом в Twitter. Создать группу, которая будет следить за такими активами россиян, планируют на ближайшей неделе.

"На этой неделе мы создадим многостороннюю трансатлантическую целевую группу для выявления, выслеживания и замораживания находящихся под санкциями активов российских компаний и олигархов, – их яхт, их особняков и любых других доходов, полученных нечестным путем, которые мы сможем найти и заморозить соответственно закону", – говорится в сообщении.

Ранее власти США ввели персональные санкции против президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Кроме того, ЕС внес в "черный список" премьер-министра РФ Михаила Мишустина, экс-президента Дмитрия Медведева и главу МВД России Владимира Колокольцева.

Кроме того, западные страны начали процедуру отключения российских банков от SWIFT.

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