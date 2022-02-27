Алексей Гончаренко: Белорусы, сносите Лукашенко, пока он не отправил вас на убой

Алексей Гончаренко: Белорусы, сносите Лукашенко, пока он не отправил вас на убой10
- 27.02.2022, 11:50
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Пора.
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обратился к белорусам:
— Белорусы, пора – выходите на улицы! Жыве Беларусь!
Под санкциями и с войной старых маразматиков из Москвы и Минска у вас нет будущего. Если мобилизуют – нет и настоящего. Сносите Лукашенко, пока он не отправил вас на убой.
Мы не хотим стрелять в вас. Но если придется – то придется, и выбора у нас уже не останется. Пожалуйста, не лишайте нас выбора. А себя – жизни.
Отбросим русских и вас освободим. Совсем. Но без вас никак, нам нужна реальная поддержка.