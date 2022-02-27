Алексей Гончаренко: Белорусы, сносите Лукашенко, пока он не отправил вас на убой 10 27.02.2022, 11:50

6,910

Алексей Гончаренко

Пора.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обратился к белорусам:

— Белорусы, пора – выходите на улицы! Жыве Беларусь!

Под санкциями и с войной старых маразматиков из Москвы и Минска у вас нет будущего. Если мобилизуют – нет и настоящего. Сносите Лукашенко, пока он не отправил вас на убой.

Мы не хотим стрелять в вас. Но если придется – то придется, и выбора у нас уже не останется. Пожалуйста, не лишайте нас выбора. А себя – жизни.

Отбросим русских и вас освободим. Совсем. Но без вас никак, нам нужна реальная поддержка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».