Под Северодонецком украинские бойцы разбили колонну оккупантов 27.02.2022, 11:55

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Противник понес значительные потери и отступил.

На Луганщине под Северодонецком военнослужащие Объединенных сил разбили колонну российско-оккупационных войск и заставили их отступить от города.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook, передает УНИАН.

"Захватчики понесли потери в технике и живой силе", - говорится в

сообщении.

Кроме этого, под Рубежным украинские воины остановили вражескую диверсионно-разведывательную группу.

В районе Мариуполя продолжаются тяжелые бои. "Украинские военнослужащие удерживают город и наносят врагу потери", - отмечают в штабе.

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