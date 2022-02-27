«У Путина истерика, он не общается с ближайшим окружением» 57 27.02.2022, 12:13

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Глава Кремля боится, что его отстранят от власти из-за неудач в Украине?

По информации народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, президент РФ Владимир Путин уволил начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Об нардеп написал в Facebook, передает gordonua.com.

"У Путина истерика. Он переехал в бункер. Не общается с ближайшим окружением из-за боязни, что они попытаются его отстранить от власти. Путин надеялся, что Украину он захватит за день. Но все пошло не так. Путин представлял себе игру на повышенных скоростях, но его армия увязла, недооценив украинцев. И когда оккупантов встречают огнем и снарядами, руководство решает проблему разве что увольнениями", – отметил Гончаренко.

Он добавил, что "враг начинает ощущать проблемы даже из своего бункера".

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