СБУ обнародовала секретные документы российских оккупантов, которых разбомбили под Гостомелем

СБУ обнародовала секретные документы российских оккупантов, которых разбомбили под Гостомелем3
- 27.02.2022, 12:17
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Украинцы получили пароли и шифры, которые использует страна-агрессор.
Сотрудники СБУ завладели секретными документами российских военных, которых украинские силовики разбомбили в ходе боев под Гостомелем.
Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на СБУ.
В частности, украинская спецслужба и вооруженные силы получили поименные данные на российских захватчиков, а также секретные пароли и шифры, которые использует страна-агрессор. Это позволит понять суть перехваченных разговоров врага.
Среди документов также:
боевой расчет с позывными бойцов и командиров;
схемы действий захватчиков: путей нападения, ухода, заправок и т.п.;
условные знаки противника, в частности дешифрование команд управления.
«Полученные документы будут служить доказательной базой для суда, они позволят держать на контроле каждую фамилию вражеских оккупантов и все оставшиеся в живых — обязательно будут наказаны», — отмечают в СБУ.