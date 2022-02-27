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СБУ обнародовала секретные документы российских оккупантов, которых разбомбили под Гостомелем

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  • 27.02.2022, 12:17
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СБУ обнародовала секретные документы российских оккупантов, которых разбомбили под Гостомелем

Украинцы получили пароли и шифры, которые использует страна-агрессор.

Сотрудники СБУ завладели секретными документами российских военных, которых украинские силовики разбомбили в ходе боев под Гостомелем.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на СБУ.

В частности, украинская спецслужба и вооруженные силы получили поименные данные на российских захватчиков, а также секретные пароли и шифры, которые использует страна-агрессор. Это позволит понять суть перехваченных разговоров врага.

Среди документов также:

боевой расчет с позывными бойцов и командиров;

схемы действий захватчиков: путей нападения, ухода, заправок и т.п.;

условные знаки противника, в частности дешифрование команд управления.

«Полученные документы будут служить доказательной базой для суда, они позволят держать на контроле каждую фамилию вражеских оккупантов и все оставшиеся в живых — обязательно будут наказаны», — отмечают в СБУ.

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