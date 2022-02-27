Starlink против Мордора: как интернет Илона Маска поможет украинцам на войне 27.02.2022, 12:30

5,410

Главное преимущество Starlink — скорость.

Глава Минцфиры Украины Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой отправить в Украину терминалы высокоскоростного спутникового интернета Starlink. Маск ответил, что они уже в пути, пишет nv.ua.

«Илон Маск, пока вы пытаетесь колонизировать Марс — Россия пытается оккупировать Украину. Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса — российские ракеты атакуют гражданское население Украины. Мы просим предоставить Украине станции Starlink и обратиться к здравомыслящим россиянам, чтобы они выступили против этого», — написал Федоров в Twitter.

Через несколько часов Илон Маск ответил, что сервис Starlink уже доступен в Украине, и станции для спутникового интернета отправили к нам.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022

Во время первой фазы запуска спутников Starlink на 72 орбитах в первой орбитальной оболочке компания SpaceX уже разместила почти 1600 своих спутников на высоте около 550 км над поверхностью Земли.

Во время второй фазы компания должна запустить еще 4 408 спутников на околоземную орбиту, а всего планируется установка почти 30 тыс. спутников на орбитах высотой от от 340 до 614 км.

Сейчас спутниковый интернет Starlink доступен между 45 и 53 градусами широты, и заявку на его использование подали около 750 тыс. жителей США, Канады, Австралии, Новой Зеландии 10 стран Северной Европы, включая Великобританию.

Стоимость оборудования и подключения к сети Starlink составляет от $500 до $2500, а ежемесячный тариф обойдется в $100-$500.

Starlink не является универсальным решением для жителей городов и районов, в которых доступен широкополосный интернет. Компания SpaceX планирует покрыть своей сетью все труднодоступные регионы Земли, в которых невозможно установить высокоскоростное подключение.

Главное преимущество Starlink — скорость: в отличие от других видов спутникового интернета, компания Илона Маска предоставит пользователям скорость загрузки от «150 до 500 Мбит/сек». Cредняя скорость загрузки мобильной сети 4G в условиях нормальной нагрузки составляет около 20 Мбит/сек.

Не исключено, что возможность подключения и оборудование Starlink в Украине помогут жителям многих регионов, которые остались без доступа к сети.

Кроме получения качественной информации и кибервойны против оккупанта, защищенное высокоскоростное подключение также может использоваться и военных целях. Известно, что в армии используют спутниковую связь для коммуникации в труднодоступных местах. Starlink может значительно улучшить этот процесс.

«Работает почти как наша спецсвязь. Starlink можно будет использовать в гражданских и военных целях», — прокомментировали заявление Маска в Госспецсвязи Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».