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Под Сумами российские фашисты расстреляли из танков автобус с гражданскими

  • 27.02.2022, 12:47
  • 7,584
Под Сумами российские фашисты расстреляли из танков автобус с гражданскими

Местность вокруг заминирована, врачи пешком идут на помощь пострадавшим.

В Сумской области российские военные расстреляли из танков автобус с гражданскими. Информация о пострадавших пока уточняется.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, передает rbc.ua.

Обстрел произошел между Чупаховкой и Довжиком, Ахтырский район.

"Российские танки расстреляли автобус с гражданскими. Скорые помощи к нему сейчас не подпускают. Местность вокруг заминирована, проехать к ним не могут", - написал чиновник.

Сейчас семейные врачи пешком из амбулатории выходят им на встречу, на место расстрела.

"Будут пытаться оказывать им медицинскую помощь до приезда скорой. Информация проверена. Детали позже", - добавил Живицкий.

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