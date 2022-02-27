Под Сумами российские фашисты расстреляли из танков автобус с гражданскими
- 27.02.2022, 12:47
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Местность вокруг заминирована, врачи пешком идут на помощь пострадавшим.
В Сумской области российские военные расстреляли из танков автобус с гражданскими. Информация о пострадавших пока уточняется.
Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, передает rbc.ua.
Обстрел произошел между Чупаховкой и Довжиком, Ахтырский район.
"Российские танки расстреляли автобус с гражданскими. Скорые помощи к нему сейчас не подпускают. Местность вокруг заминирована, проехать к ним не могут", - написал чиновник.
Сейчас семейные врачи пешком из амбулатории выходят им на встречу, на место расстрела.
"Будут пытаться оказывать им медицинскую помощь до приезда скорой. Информация проверена. Детали позже", - добавил Живицкий.