В Гостомеле артиллерия ВСУ разбомбила оккупантов и их технику

В Гостомеле артиллерия ВСУ разбомбила оккупантов и их технику2
- 27.02.2022, 12:48
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Бои за Гостомельский аэродром идут уже несколько дней.
В воскресенье, 27 февраля, в Гостомеле артиллерийским ударом ВСУ уничтожена легкобронированная техника, БМД, машины снабжения и личный состав РФ.
Об этом в Facebook сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, передает УНИАН.
"Только что. Артиллерийский удар. Уничтожена легкобронированная техника, БМД, машины снабжения и личный состав РФ. Гостомель, аэродром", - говорится в ее сообщении.
Напомним, бои за аэродром в Гостомеле продолжаются с первого дня полномасштабной войны России против Украины. Там было уничтожено много оккупантов и их техники.