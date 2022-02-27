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В Гостомеле артиллерия ВСУ разбомбила оккупантов и их технику

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  • 27.02.2022, 12:48
  • 4,360
В Гостомеле артиллерия ВСУ разбомбила оккупантов и их технику

Бои за Гостомельский аэродром идут уже несколько дней.

В воскресенье, 27 февраля, в Гостомеле артиллерийским ударом ВСУ уничтожена легкобронированная техника, БМД, машины снабжения и личный состав РФ.

Об этом в Facebook сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, передает УНИАН.

"Только что. Артиллерийский удар. Уничтожена легкобронированная техника, БМД, машины снабжения и личный состав РФ. Гостомель, аэродром", - говорится в ее сообщении.

Напомним, бои за аэродром в Гостомеле продолжаются с первого дня полномасштабной войны России против Украины. Там было уничтожено много оккупантов и их техники.

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