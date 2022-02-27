Португалия перестала выдавать «золотые визы» россиянам из-за нападения на Украину
- 27.02.2022, 12:52
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Это сделано в рамках санкций, введенных Европейским союзом.
Пограничная и миграционная служба Португалии (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF) приостановила рассмотрение заявлений на получение гражданами России так называемых золотых виз. Об этом сообщил министр иностранных дел Португалии Аугусту Сантуш Силва в комментарии CNN Portugal.
"SEF приостановила рассмотрение любых заявлений на получение вида на жительство за инвестиции – широко известных как "золотые визы" – от российских граждан", – сказал он.
По его словам, это сделано в рамках санкций, введенных против России Европейским союзом.
За последние десять лет Португалия выдала 431 "золотую визу" российским гражданам, которые инвестировали в страну 278 млн евро; за последний год – 65 "золотых виз".
17 февраля, еще до начала вторжения России в Украину, правительство Великобритании сообщило о сворачивании программы так называемых золотых виз для богатых инвесторов из-за агрессивной политики России, граждане которой получали больше всего таких виз, не считая граждан Китая.
В 2019 году Европейский парламент призвал страны ЕС приостановить программы по продаже виз и паспортов.