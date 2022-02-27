Бойцы ВСУ выбили оккупантов из Ирпеня

Бойцы ВСУ выбили оккупантов из Ирпеня2
- 27.02.2022, 12:57
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Город на 100% находится под контролем Украины.
Сегодня, 27 февраля, российские оккупанты попытались захватить Ирпень и потерпели поражение. Город остается под полным контролем украинской власти и военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ирпеня Александра Маркушина.
"Сегодня в Ирпень со стороны Бучи зашли танки. Мы с ребятами отбили. Спасибо им. Постоянно обстрелы. Сидите дома, не выходите. От вас нужен покой. Ирпень защищен, мы отбили всех. Ирпень на 100% под контролем", - сообщил мэр.