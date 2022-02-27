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Войска РФ понесли огромные потери за три дня: оперативные цифры

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  • 27.02.2022, 13:02
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Войска РФ понесли огромные потери за три дня: оперативные цифры

Уничтожено почти 150 танков и около 4300 солдат захватчика.

За последние три дня военные РФ понесли огромные потери. Как в технике, так и в личном составе. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила оперативные данные за 24, 25 и 26 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

Суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток (24, 25, 26) захватнической войны Российской Федерации в Украине.

Самолеты 27

Вертолеты 26

Танки 146

Боевые бронированные машины 706

Пушек 49

ЗРК БУК 1

Град 4

Автомобильная техника 30

Цистерны 60

БПЛА ОТР 2

Корабли/катера 2

Средства ПВО

Личный состав ориентировочно 4300 (уточняется)

Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредоточены на ведении боя.

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