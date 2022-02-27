Войска РФ понесли огромные потери за три дня: оперативные цифры

Войска РФ понесли огромные потери за три дня: оперативные цифры10
- 27.02.2022, 13:02
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Уничтожено почти 150 танков и около 4300 солдат захватчика.
За последние три дня военные РФ понесли огромные потери. Как в технике, так и в личном составе. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила оперативные данные за 24, 25 и 26 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.
Суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток (24, 25, 26) захватнической войны Российской Федерации в Украине.
Самолеты 27
Вертолеты 26
Танки 146
Боевые бронированные машины 706
Пушек 49
ЗРК БУК 1
Град 4
Автомобильная техника 30
Цистерны 60
БПЛА ОТР 2
Корабли/катера 2
Средства ПВО
Личный состав ориентировочно 4300 (уточняется)
Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредоточены на ведении боя.