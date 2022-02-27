Жители украинского села взяли в плен русского танкиста и захватили танк между Херсоном и Николаевом 1 27.02.2022, 13:04

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Россиянин просидел всю ночь на трассе, так как его товарищи дезертировали.

Брошенный русский танк по дороге на Николаев попал на видео агентства УНИАН.

Видео снято в селе Посад Покровское на границы Николаевщины и Херсонщины.

Мужчины, жители села, взяли в плен русского солдата 20-ти лет. Он сообщил, что был вынужден всю ночь просидеть в танке на трассе, а остальные ушли, так как «подбили командира».

Пленного увезли в Херсон.

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