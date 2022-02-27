закрыть
27 февраля 2022, воскресенье, 13:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жители украинского села взяли в плен русского танкиста и захватили танк между Херсоном и Николаевом

1
  • 27.02.2022, 13:04
  • 13,886
Жители украинского села взяли в плен русского танкиста и захватили танк между Херсоном и Николаевом

Россиянин просидел всю ночь на трассе, так как его товарищи дезертировали.

Брошенный русский танк по дороге на Николаев попал на видео агентства УНИАН.

Видео снято в селе Посад Покровское на границы Николаевщины и Херсонщины.

Мужчины, жители села, взяли в плен русского солдата 20-ти лет. Он сообщил, что был вынужден всю ночь просидеть в танке на трассе, а остальные ушли, так как «подбили командира».

Пленного увезли в Херсон.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип
Белорусы на стороне Украины
Белорусы на стороне Украины Андрей Санников:
Украинские братья и сестры, мы с вами!
Украинские братья и сестры, мы с вами! Наталья Радина
Требуем незамедлительного вывода российских войск
Требуем незамедлительного вывода российских войск Европейская Беларусь