Жители украинского села взяли в плен русского танкиста и захватили танк между Херсоном и Николаевом

Жители украинского села взяли в плен русского танкиста и захватили танк между Херсоном и Николаевом1
- 27.02.2022, 13:04
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Россиянин просидел всю ночь на трассе, так как его товарищи дезертировали.
Брошенный русский танк по дороге на Николаев попал на видео агентства УНИАН.
Видео снято в селе Посад Покровское на границы Николаевщины и Херсонщины.
Мужчины, жители села, взяли в плен русского солдата 20-ти лет. Он сообщил, что был вынужден всю ночь просидеть в танке на трассе, а остальные ушли, так как «подбили командира».
Пленного увезли в Херсон.