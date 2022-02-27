Лукашенко подтвердил запуск по Украине российских ракет с территории Беларуси

Лукашенко подтвердил запуск по Украине российских ракет с территории Беларуси23
- 27.02.2022, 13:20
- 11,556
Диктатор признался в военных преступлениях.
Лукашенко подтвердил запуски по Украине российских ракет с территории Беларуси.
По его словам, россияне запустили две ракеты из Беларуси «в ответ на развертывание украинских ракетных дивизионов».
«В 11 часов (вечером 23 февраля — ред.), накануне этого конфликта (было уже темно), действительно, с территории примерно чернобыльских районов, где на учениях были российские войска, были запущены две или три ракеты, — сказал диктатор.
Между тем, как сообщала и продолжает сообщать украинская сторона, а также очевидцы из Беларуси, ракеты с белорусской территории запускали и после 23 февраля.