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Лукашенко подтвердил запуск по Украине российских ракет с территории Беларуси

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  • 27.02.2022, 13:20
  • 11,556
Лукашенко подтвердил запуск по Украине российских ракет с территории Беларуси
Фото: Саша Гусов

Диктатор признался в военных преступлениях.

Лукашенко подтвердил запуски по Украине российских ракет с территории Беларуси.

По его словам, россияне запустили две ракеты из Беларуси «в ответ на развертывание украинских ракетных дивизионов».

«В 11 часов (вечером 23 февраля — ред.), накануне этого конфликта (было уже темно), действительно, с территории примерно чернобыльских районов, где на учениях были российские войска, были запущены две или три ракеты, — сказал диктатор.

Между тем, как сообщала и продолжает сообщать украинская сторона, а также очевидцы из Беларуси, ракеты с белорусской территории запускали и после 23 февраля.

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