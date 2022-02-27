Наталья Зубар: Российские ДРГ гоняют по всему Харькову 27.02.2022, 13:57

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Наталья Зубарь

Большинство уже уничтожены.

Украинская правозащитница и журналистка Наталья Зубар рассказала сайту Charter97.org, как выглядит ситуация в Харькове, который сегодня подвергся нападению российских войск:

— Сейчас более-менее тихо, надолго ли — не знаю. Ночью был обстрел жилых массивов, снова таки. Есть жертвы, разбомбили на окраине города газопровод, не магистральный, горел очень сильно. Прорвалась с утра какая-то часть российских диверсионных групп на бронемашинах. Их гоняют по всему городу. Большинство уже уничтожены. Оккупанты побросали машины с техникой, оружием, документами и куда-то подевались. Власти и полиция попросили не выходить вообще никуда, потому что по городу идут бои с этими диверсантами. Вот, что я вам могу сказать.

Они пытаются убегать. Конечно, кого-то берут в плен, но не добровольно. Я советую смотреть официальную информацию. Ни разу не видела, что бы власти, полиция, прокуратура Харькова давали ложную информацию. Все их страницы в «Фейсбуке» очень оперативные, по крайней мере — я ими пользуюсь. Спокойно можно их смотреть и использовать как живую информацию.

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