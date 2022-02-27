Украина подала против России иск в Международный суд ООН в Гааге 4 27.02.2022, 14:12

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Украина официально направила против России иск в Международный суд ООН в Гааге и требует наказать за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 27 февраля, передает nv.ua.

Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022

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