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Украина подала против России иск в Международный суд ООН в Гааге

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  • 27.02.2022, 14:12
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Украина подала против России иск в Международный суд ООН в Гааге

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Украина официально направила против России иск в Международный суд ООН в Гааге и требует наказать за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 27 февраля, передает nv.ua.

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