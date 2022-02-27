УНИАН: Под Каховкой украинские ромы украли у российских оккупантов танк 27.02.2022, 14:17

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Необычный случай произошел в селе Любимовка Херсонской области.

Уже четвертый день длится война в Украине, которую начала Российская Федерация. С 24 февраля Украина вынуждена давать отпор российским оккупантам и защищать свои земли.

Помимо героической работы ВСУ, на помощь приходят мирные жители, в числе которых и ромы. Последние сегодня ночью, 27 февраля, украли у российских захватчиков танк. А произошло это недалеко от Каховки, в селе Любимовка Херсонской области, сообщает unian.net.

"Херсонщина "жжот". В селе Любимовка цыгане украли танк. Еще раз. Цыгане. Танк. Украли. У русских", - пишут местные жители.

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