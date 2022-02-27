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В Харькове производят зачистку от российских ДРГ и военных

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  • 27.02.2022, 14:22
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В Харькове производят зачистку от российских ДРГ и военных

Выживет только тот, кто сдаст оружие.

В Харькове производится зачистка от российских диверсионно-разведывательных групп и частей российских военных, попавших в город.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области в телеграмме.

"Харьковчане, не выходите на улицы, не перемещайтесь на машинах, не пытайтесь покинуть город. В условиях военного времени такие действия могут быть расценены как диверсия, и открытый огонь на поражение", - говорится в сообщении.

Также харьковчан просят оставаться в укрытиях, беречь себя и своих близких.

"ВСУ работает, полиция работает! Мы не сдаемся! Оккупанты, сдавайтесь. Вы нас разозлили. Вы же видите, подлецы, что вам здесь не рады. Выживет только тот, кто сдаст оружие. Слава Украине!" – добавили в ведомстве.

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