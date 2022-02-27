Запад запустил сценарий, который ведет к полному коллапсу финансовой системы РФ 11 27.02.2022, 14:28

14,986

Замораживаются резервы Банка России и ФНБ.

Евросоюз, США, Великобритания и Канада приняли решение заморозить резервы Банка России, сообщила в воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы парализуем активы Центрального банка России. Это приведет к замораживанию его транзакций. И это сделает невозможным для Центробанка ликвидацию своих активов», - сказала она.

Кроме того, определенное число российских банков будут отключены от системы SWIFT. «Это помешает им работать по всему миру и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт», - заявила фон дер Ляйен.

США вместе союзниками распространят санкции на все 630 млрд долларов валютных резервов ЦБ РФ, сообщил на брифинге высокопоставленный чиновник Белого дома, добавив, что это заблокирует центробанку возможность продавать валюту на рынке, поддерживая рубль, пишет finanz.ru.

По данным на 1 февраля, ЦБ РФ располагал резервами на 630,2 млрд долларов, включая 113,5 млрд долларов из ликвидной части Фонда национального благосостояния.

Почти половина ЗВР (311,2 млрд долларов) размещена в иностранных ценных бумагах, четверть (151,9 млрд долларов) - на депозитах в иностранных коммерческих и центральных банках. 132,2 млрд долларов из ЗВР (21%) приходится на золото, которое находится преимущественно в хранилищах ЦБ внутри России.

Заморозка резервов такой большой экономики, как российская, - беспрецедентный случай, и он будет иметь «разгромный эффект», говорит Тим Эш, стратег Bluebay Asset Management: Мы можем увидеть, как рубль рухнет».

В странах, которые непосредственно вводят санкции, размещено 39% резервов. Однако если к заморозке присоединятся Япония и МВФ, то под «блокадой» окажется уже 56% ЗВР.

Золото, которое хранится в России и поэтому защищено от физической конфискации, также может оказаться бесполезным: реализовать его на мировом рынке за твердую валюту санкции едва ли позволят. Это может довести долю заблокированных резервов до 77%.

В Китае на последнюю отчетную дату ЦБ (30 июня 2021 года) хранил 14,2% резервов. Однако речь идет главным образом о юанях, которые пригодны разве что для двусторонней торговли.

«Санкции против Банка России могут оказать колоссальный эффект на российскую экономику и банковскую систему, похожий на тот, что мы видели в 1991 году, - предупреждает Елена Рыбакова, заместитель главного экономиста Института международных финансов. - Это может привести к массовому изъятию средств вкладчиками и долларизации, резкому падению [рубля], истощению резервов - и, возможно, полному коллапсу российской финансовой системы».

«Иранская модель»

Что касается SWIFT, то в данном случае решено «последовать иранской модели», рассказал американский чиновник: «ЕС имплементирует постановление, которое исключит находящиеся под санкциями российские банки из международной платежной сети SWIFT, фактически закрыв им доступ к важнейшей мировой финансовой системе».

Исключение будет сделано лишь для банков, которые обслуживают финансовые потоки за энергоносители. США, по словам чиновника, исходят из того, что «в действительности имеется два пути» решения этой проблемы. Первый - это выяснить, позволяет ли межбанковская система SWIFT определять «тип продукта», по которому проходит транзакция. «И мы пытаемся понять, есть ли в пересылаемых [по SWIFT] от одного банка другому сообщениях, чтобы производить выплаты или получить их, отметка, указывающая на то, что совершается платеж, относящийся к энергетике. Если это так, то мы можем вывести эти платежи [из-под действия санкций]. Это один путь», - отметил чиновник.

«Второй путь, - продолжил он, - это мудро выбрать институты, которые мы отключаем от SWIFT». «Мы знаем, где проходит основной поток энергоносителей, через какие банки это проходит. И если мы выберем этот подход, то сможем просто выбрать институты, через которые не проходит основной поток энергии», - заявил чиновник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».