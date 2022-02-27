Алексей Арестович: Противник деморализован и не предпринимает активных наступательных действий 7 27.02.2022, 14:34

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Алексей Арестович

ВСУ контролируют ситуацию и уничтожают российских захватчиков.

Российские оккупационные войска на четвертый день войны деморализованы. Об этом 27 февраля во время брифинга, который транслировался на странице Офиса президента в Facebook, рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович.

"Противник деморализован, он не предпринимает активных наступательных действий. С утра были две попытки, небольшое скопление противника – порядка 8–12 автомобилей – пытались пройти вглубь Харькова. Их окружили и сейчас уже половину уничтожили. Не верьте вбросам, что Харьков атакуют, Харьков пал и так далее. Харьковчане держат оборону и исправно уничтожают врага", – сказал он.

По словам Арестовича, украинские войска отбили попытку оккупантов продвинуться в направлении Бучи, Гостомеля, Ирпеня Киевской области, сообщает gordonua.com.

"После попадания под мощный артиллерийский ракетный удар Вооруженных сил Украины противник дезорганизован", – добавил советник главы ОПУ.

ВСУ контролируют ситуацию, уничтожают российских захватчиков.

Российские оккупационные войска за время вторжения в Украину потеряли около 4,3 тыс. человек убитыми. Об этом 27 февраля сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

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