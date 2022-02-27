По воинской части возле украинского города Владимир нанесен воздушно-ракетный удар со стороны Беларуси 21 27.02.2022, 14:42

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Информация о погибших устанавливается.

Глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко заявил, что со стороны Беларуси по воинской части возле города Владимир был нанесен воздушно-ракетный удар, сообщает zn.ua.

"Сегодня утром нанесен воздушно-ракетный удар со стороны Беларуси по воинской части вблизи города Владимир. Информация о погибших устанавливается", - подчеркнул Погуляйко.

Относительно остальной территории ситуация контролируемая. Граница не нарушена.

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