По воинской части возле украинского города Владимир нанесен воздушно-ракетный удар со стороны Беларуси

По воинской части возле украинского города Владимир нанесен воздушно-ракетный удар со стороны Беларуси21
- 27.02.2022, 14:42
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Информация о погибших устанавливается.
Глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко заявил, что со стороны Беларуси по воинской части возле города Владимир был нанесен воздушно-ракетный удар, сообщает zn.ua.
"Сегодня утром нанесен воздушно-ракетный удар со стороны Беларуси по воинской части вблизи города Владимир. Информация о погибших устанавливается", - подчеркнул Погуляйко.
Относительно остальной территории ситуация контролируемая. Граница не нарушена.