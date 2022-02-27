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Путина лишили статуса президента

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  • 27.02.2022, 14:52
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Путина лишили статуса президента

Такое решение было принято из-за войны в Украине.

Глава Кремля Владимир Путин был лишен статуса почетного президента Международной федерации дзюдо. Такое решение организация приняла учитывая войну в Украине, которую развязало руководство РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международной федерации дзюдо.

"В свете продолжающейся в Украине войны Международная федерация дзюдо объявляет о приостановлении статуса Путина как почетного президента и посла Международной федерации дзюдо", - объявили в организации.

Путин занимал статуса почетного президента Международной федерации дзюдо еще с 2008 года.

Напомним, Путину теперь грозит международный трибунал ведь Украина подала официальную жалобу в Международный суд ООН в Гааге.

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