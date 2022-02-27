На линию «Вернись живым из Украины» уже позвонили тысячи российских матерей 7 27.02.2022, 15:01

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Еще несколько тысяч звонков остались не отвеченными.

За 15 часов работы созданной для российских женщин горячей линии "Вернись живым из Украины" поступило около 700 звонков. Об этом 27 февраля в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"С момента запуска горячей линии для российских женщин "Вернись живым из Украины" прошло всего лишь 15 часов. Телефоны не умолкают ни на секунду! За это время пять операторов, девушки из полиции диалога Киева, приняли около 700 звонков от матерей России, которые в ужасе, уже четвертый день не имеют никакой связи со своими сыновьями", – написал он.

По словам советника главы МВД, "еще несколько тысяч звонков остались не отвеченными", сообщает gordonua.com.

"Сейчас будем увеличивать количество операторов до 10, чтобы хоть как-то справляться. Все разговоры, естественно, записываются и являются ценным источником развединформации", – подчеркнул Геращенко.

По его данным, звонки были приняты, в частности, из Ростова-на-Дону.

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