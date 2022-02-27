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«Зеркало недели»: Беларусь личным составом готовится к вторжению в Украину

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  • 27.02.2022, 15:13
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«Зеркало недели»: Беларусь личным составом готовится к вторжению в Украину

Предполагаемые локации высадки десанта — Киевское и Житомирское направления.

По информации, полученной «Зеркало недели» от дипломатических источников, подразделения белорусских сил спецопераций готовятся к воздушному десанту в Украину.

Таким образом, Беларусь фактически личным составом начинает вторжение в Украину.

По информации от источников «Зеркала недели», локации высадки: Киевское и Житомирское направления.

Несколькими часами ранее белорусский диктатор Лукашенко выступил с рядом заявлений, в которых открыто поддержал российскую агрессию и подтвердил ракетные обстрелы Украины с территории Беларуси.

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