Глава Харьковской ОГА: Одному украинскому бойцу сдаются группы россиян по 10 человек

Глава Харьковской ОГА: Одному украинскому бойцу сдаются группы россиян по 10 человек3
- 27.02.2022, 15:32
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Российские диверсанты совершенно деморализованы.
Контроль над Харьковом полностью переходит к украинским военным, сообщает УНИАН.
Работают ВСУ, Нацполиция, Тероборона, идет полная зачистка города от врага.
Глава Харьковской ОГА сообщает, что российский враг – совершенно деморализован. Непосредственно в Харькове, бросая посреди дороги вражескую технику, украинским войскам сдаются целые группы по 5-10 человек. Как только видят хотя бы одного представителя ВСУ – сдаются.
Относительно ситуации в области по состоянию на сегодняшний день: Чугуев - полностью контролируемый украинскими войсками, развешены украинские флаги на админзданиях.
Наступление российского агрессора продолжается в Липецком направлении, Волчанском и Белгородском. Фиксируем отдельные колонны русской техники. Вооруженные Силы Украины на своих позициях ведут активную борьбу.