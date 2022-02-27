Глава Харьковской ОГА: Одному украинскому бойцу сдаются группы россиян по 10 человек 3 27.02.2022, 15:32

11,562

Российские диверсанты совершенно деморализованы.

Контроль над Харьковом полностью переходит к украинским военным, сообщает УНИАН.

Работают ВСУ, Нацполиция, Тероборона, идет полная зачистка города от врага.

Глава Харьковской ОГА сообщает, что российский враг – совершенно деморализован. Непосредственно в Харькове, бросая посреди дороги вражескую технику, украинским войскам сдаются целые группы по 5-10 человек. Как только видят хотя бы одного представителя ВСУ – сдаются.

Относительно ситуации в области по состоянию на сегодняшний день: Чугуев - полностью контролируемый украинскими войсками, развешены украинские флаги на админзданиях.

Наступление российского агрессора продолжается в Липецком направлении, Волчанском и Белгородском. Фиксируем отдельные колонны русской техники. Вооруженные Силы Украины на своих позициях ведут активную борьбу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».