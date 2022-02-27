Британия предложила странам G7 ввести лимит на покупку нефти и газа из РФ 27.02.2022, 15:58

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Лондон также подготовил санкционный список из крупных российских предпринимателей.

Страны G7 должны ввести лимит на покупку нефти и газа из России, заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, сообщает zn.ua.

«Нам следует согласовать это с партнерами по G7, потому что мы не можем сделать это самостоятельно. Мы должны сокращать этот лимит с течением времени», – сказала Трасс в эфире Sky News.

Она также сообщила, что сейчас Великобритания прорабатывает вопрос сокращения зависимости Европы от энергоресурсов из России с партнерами по G7.

Санкционное давление на Россию будет набирать силу, отмечает Трасс. Британское правительство уже подготовило список из более чем ста крупных российских предпринимателей, и каждые несколько недель Лондон будет вводить санкции против новой порции фигурантов из этого перечня.

«Мы будем вводить санкции на их частные самолеты, недвижимость и другую собственность. Скрыться будет негде», – добавила Трасс.

Согласно данным операторов, потоки на терминалах сжиженного природного газа в северо-западной Европе находятся на максимальном уровне с декабря 2019-го.

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