Шольц: Германия планирует значительно сократить потребление газа из России или полностью отказаться от него

Шольц: Германия планирует значительно сократить потребление газа из России или полностью отказаться от него7
- 27.02.2022, 16:33
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Для этого в стране построят два СПГ-терминала.
У Bild вышло интервью с канцлером Германии Олафом Шольцом, в котором он сообщил, что его страна планирует значительно сократить потребление газа из России, а то и отказаться от него.
В большом интервью для газеты Bild канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что его страна планирует значительно сократить потребление российского газа и даже полностью отказаться от него.
Шольц отметил, что для этого в Германии будут построены два LNG-терминала — терминалы по получению и регазификации сжиженного газа. Он добавил, что страна также создаст стратегический резерв газа.
Шольц заверил, что Россия почувствует, что заплатит большую цену за начало войны в Украине.