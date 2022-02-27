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Шольц: Германия планирует значительно сократить потребление газа из России или полностью отказаться от него

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  • 27.02.2022, 16:33
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Шольц: Германия планирует значительно сократить потребление газа из России или полностью отказаться от него

Для этого в стране построят два СПГ-терминала.

У Bild вышло интервью с канцлером Германии Олафом Шольцом, в котором он сообщил, что его страна планирует значительно сократить потребление газа из России, а то и отказаться от него.

В большом интервью для газеты Bild канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что его страна планирует значительно сократить потребление российского газа и даже полностью отказаться от него.

Шольц отметил, что для этого в Германии будут построены два LNG-терминала — терминалы по получению и регазификации сжиженного газа. Он добавил, что страна также создаст стратегический резерв газа.

Шольц заверил, что Россия почувствует, что заплатит большую цену за начало войны в Украине.

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