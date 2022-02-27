Франция закрыла небо для российских самолетов 27.02.2022, 17:02

2,674

На российское вторжение в Украину Европа отвечает полным единством.

Франция приняла решение закрыть свое небо для российских самолетов. Запрет начнет действовать с вечера 27 февраля.

Об этом сообщил французский министр транспорта Жан-Батист Джеббари.

"С сегодняшнего вечера (27 февраля. - Ред.) Франция закрывает свое воздушное пространство для всех российских самолетов и авиакомпаний. На российское вторжение в Украину Европа отвечает полным единством", - говорится в сообщении.

France is shutting its airspace to all Russian aircraft and airlines from this evening on. To the Russian invasion of Ukraine, Europe responds with total unity. — Jean-Baptiste Djebbari (@Djebbari_JB) February 27, 2022

Отметим, что Германия также закрывает небо для российских самолетов с 27 февраля.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что из-за войны России против Украины все страны Европейского союза планируют закрыть свое воздушное пространство для авиакомпаний РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».