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В Москве люди вышли на антивоенный марш

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  • 27.02.2022, 17:05
  • 11,756
В Москве люди вышли на антивоенный марш

Шествие проходит по Гоголевскому бульвару.

В Москве у здания МИД России проходит антивоенное шествие, сообщает zona.media.

Шествие продолжилось по Гоголевскому бульвару. Протестующие скандируют "Нет войне!"

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