В Москве люди вышли на антивоенный марш

В Москве люди вышли на антивоенный марш7
- 27.02.2022, 17:05
- 11,756
Шествие проходит по Гоголевскому бульвару.
В Москве у здания МИД России проходит антивоенное шествие, сообщает zona.media.
Шествие продолжилось по Гоголевскому бульвару. Протестующие скандируют "Нет войне!"
Шествие продолжилось по Гоголевскому бульвару. Протестующие скандируют "Нет войне!"— Дочери Сиф (@SifDaughters) February 27, 2022
Видео: Московская «Весна» pic.twitter.com/uPtyNEFIqc
Шествие против войны в Москве. pic.twitter.com/K3vrdX9kQf— Пермь 36,6 (@perm36_6) February 27, 2022