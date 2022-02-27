Боррель: Решение об отключении России от SWIFT главы МИД ЕС примут сегодня 1 27.02.2022, 17:14

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Будет введено еще больше жестких экономических санкций против агрессора.

Главы МИД стран Евросоюза в рамках ужесточения санкций против РФ примут решение об отключении ряда российских банков от межбанковскойсистемы SWIFT на встрече в воскресенье, 27 февраля.

Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает nv.ua.

«Мы примем больше жестких экономических санкций, в том числе исключение российских банков из системы SWIFT», — написал Боррель в Twitter.

#FAC ministers will discuss proposal to use European Peace Facility to finance supply of lethal material to Ukrainian army and how to facilitate related Member State coordination

We will also adopt further tough economic sanctions, including exclusion of Russian banks from #SWIFT https://t.co/tn2FTZDuzG — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 27, 2022

Также он добавил, что министры обсудят предложение использовать Европейский фонд содействия миру «для финансирования поставок летальных вооружений украинской армии».

Внеочередная виртуальная встреча министров иностранных дел стран ЕС начнется сегодня в 18:00 по местному времени.

В ночь с субботы на воскресенье США, ЕС, Франция, Германия, Италия, Британия и Канада объявили о достигнутой договоренности отключить отдельные российские банки от системы SWIFT.

SWIFT — система передачи финансовых сообщений для выполнения транзакций на рынке платежей, ценных бумаг, производных финансовых инструментов.

Вместе с РФ от SWIFT могут отключить и Беларусь.

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