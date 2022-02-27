Боррель: Решение об отключении России от SWIFT главы МИД ЕС примут сегодня

Боррель: Решение об отключении России от SWIFT главы МИД ЕС примут сегодня1
- 27.02.2022, 17:14
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Будет введено еще больше жестких экономических санкций против агрессора.
Главы МИД стран Евросоюза в рамках ужесточения санкций против РФ примут решение об отключении ряда российских банков от межбанковскойсистемы SWIFT на встрече в воскресенье, 27 февраля.
Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает nv.ua.
«Мы примем больше жестких экономических санкций, в том числе исключение российских банков из системы SWIFT», — написал Боррель в Twitter.
#FAC ministers will discuss proposal to use European Peace Facility to finance supply of lethal material to Ukrainian army and how to facilitate related Member State coordination— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 27, 2022
We will also adopt further tough economic sanctions, including exclusion of Russian banks from #SWIFT https://t.co/tn2FTZDuzG
Также он добавил, что министры обсудят предложение использовать Европейский фонд содействия миру «для финансирования поставок летальных вооружений украинской армии».
Внеочередная виртуальная встреча министров иностранных дел стран ЕС начнется сегодня в 18:00 по местному времени.
В ночь с субботы на воскресенье США, ЕС, Франция, Германия, Италия, Британия и Канада объявили о достигнутой договоренности отключить отдельные российские банки от системы SWIFT.
SWIFT — система передачи финансовых сообщений для выполнения транзакций на рынке платежей, ценных бумаг, производных финансовых инструментов.
Вместе с РФ от SWIFT могут отключить и Беларусь.