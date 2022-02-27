На активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк завели новое уголовное дело 3 27.02.2022, 17:14

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Полина Шарендо-Панасюк

Мы должны освободтить из тюрем наших героев.

На активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк заведено новое уголовное дело.

Об этом сообщил ее муж Андрей Шарендо:

— На Полину заведено новое уголовное дело. Это печально известный арт. 411 УК РБ, та самая статья, по которой заключенного за решеткой можно держать бесконечно долго. И держать узника при этом будут в условиях концлагеря. Женская колония №4 как раз превратилась в концлагерь для женщин в самом центре Европы. И ответственность за это несет как и обезумевший диктатор Лукашенко, так и его прислужники на местах. Ответственным за очередное давление на Полину является начальник гомельской колонии подполковник Толстенков Денис Анатольевич.

Друзья, свобода Беларуси и наша свобода только в наших руках. Мы видим, как мужественные украинцы сопротивляются агрессии. Мы не должны ждать, когда сумасшедший диктатор Лукашенко уйдет сам, а наших родных все это время будут пытать в тюрьмах. Мы должны бороться! Сражаться на улицах наших городов! Иначе мы потеряем Беларусь, потеряем своих родных, потеряем себя!

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