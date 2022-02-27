Десятки российских военных сдались в плен ВСУ в Харькове

Десятки российских военных сдались в плен ВСУ в Харькове9
- 27.02.2022, 17:35
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Пленные рассказывают о полном изнурении и деморализации, они не имеют связи с командованием.
В Харькове Вооруженным Силам Украины сдались в плен десятки российских бойцов.
Об этом сообщил в телеграмме глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Российские бойцы, взятые в плен, рассказывают о полном изнурении и деморализации, они не имеют связи с центральным командованием, не понимают и не знают дальнейших своих действий. С начала нападения на Украину они не получают пищи и воды, у техники нет запасов горючего.
Покидая позиции, российские бойцы пытаются спрятаться между гражданским населением, просят у людей одежду и еду. Потому что "дома" их никто уже не ждет", - написал он.
Также Синегубов призвал жителей Харьковщины быть осторожными, не открывать двери незнакомцам, не помогать российскому агрессору в укрывательстве.
"Мы сильные, единственные, на своей земле и мы не сдадимся! Слава Украине!" – добавил он.