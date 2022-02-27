В Москве люди несут цветы к месту убийства Бориса Немцова 27.02.2022, 17:40

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Борис Немцов

Почтить память российского политика пришли послы США и других стран Запада.

В Москве на Большом Москворецком мосту люди с раннего утра возлагают цветы у народного мемориала на месте гибели Бориса Немцова. Оппозиционный политик был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года.

Массовые акции в Москве запрещены, но возложению цветов полиция не препятствует. Были задержаны несколько человек с антивоенной символикой или лозунгами, сообщает сайт svoboda.org.

Elderly woman arrested on Red Square with a bag reading "no to war." What would be an anodyne slogan any other time & place has become verboten in Russia pic.twitter.com/MJPe7p6tTR — Alec Luhn (@ASLuhn) February 27, 2022

Почтить память Немцова пришел посол США Джон Салливан, послы других стран Запада.

Посол Салливан и коллеги из других дипмиссий почтили память Бориса Немцова, жестоко убитого семь лет назад. Вновь призываем власти #РФ расследовать это ужасное преступление. #Немцов остается источником вдохновения для тех, кто стремится к справедливости, прозрачности и свободе. pic.twitter.com/m2wuXTfCcJ — Посольство США в РФ (@USEmbRu) February 27, 2022

В Омске прошел массовый пикет в память Бориса Немцова. Полицейские задержали приблизительно каждого десятого из участников. Главный лозунг мероприятия – "Омск против войны с Украиной". Трех человек задержали еще до начала акции, сообщил корреспондент Сибирь.Реалии.

На пикет собралось более 100 жителей Омска. Задержаны были не менее 9 человек.

По обвинению в убийстве Немцова были осуждены пять уроженцев Чечни, среди них бывшие офицеры МВД. Соратники оппозиционера не считают убийство расследованным, поскольку заказчик преступления не установлен. По крайней мере политическую ответственность за убийство они возлагают на президента Владимира Путина.

Немцов пришел в политику в конце 1980-х годов, был губернатором Нижегородской области, первым вице-премьером. С 2000-х годов он был в жесткой оппозиции Владимиру Путину. В 2014 году был одним из организаторов маршей мира - против российской агрессии по отношению к Украине.

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