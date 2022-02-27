Олигарх Михаил Фридман выступил против войны РФ с Украиной 12 27.02.2022, 18:30

8,636

Михаил Фридман

Бизнесмен занимает 11-е место в списке российских богачей по версии Forbes.

Российский бизнесмен Михаил Фридман в письме к сотрудникам инвестиционного холдинга LetterOne, который находится в Лондоне, высказался против войны РФ с Украиной. Об этом 27 февраля написала Financial Times, сообщает gordonua.com.

Письмо было разослано 25 февраля, на следующий день после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Этот кризис будет стоить жизней и нанесет урон двум нациям, которые были братьями сотни лет. Я глубоко привязан к украинскому и российскому народам и расцениваю текущий конфликт как трагедию для них обоих", – отметил бизнесмен.

По его словам, это не политическое заявление, а мнение бизнесмена, ответственного за тысячи сотрудников в России и Украине.

Фридман 27 февраля подтвердил российской редакции Forbes, что написал письмо коллегам, в котором высказал мнение о происходящем.

"Это мое частное письмо сотрудникам компании LetterOne. К сожалению, оно стало публичным, чего я не предполагал. Это то, что я написал своим сотрудникам в Лондоне", – сказал бизнесмен.

Фридман родился во Львове в 1964 году, у него два гражданства – РФ и Израиля. Он является основателем и главой наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп" и занимает 11-е место в списке российских богачей по версии Forbes, состояние Фридмана оценивается в $15,5 млрд.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска 27 февраля также выступил против войны и призвал к переговорам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».