Алексей Арестович: Войска РФ выдохлись и отходят на север от Киева 10 27.02.2022, 18:34

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Алексей Арестович

Оккупанты перешли в тактическое отступление, боясь обстрелов украинской артиллерии.

Российские войска на северо-западе от Киева перешли в тактическое отступление, чтобы их не достала украинская артиллерия. Об этом на брифинге заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает liga.net.

По его словам, на северо-западных окраинах столицы противник пытался продвинуться вперед отдельными группами, как в Харькове, но попал под огневое сопротивление украинской авиации и артиллерии, в бои с территориальной обороной и механической частью.

"Часть (российских войск – ред) разгромлена, часть выдвигается на север и занимает оборону на рубежах 15-20-40 км от Киева, чтобы наша артиллерия не достала. Это означает, что они перешли в тактическое отступление. По крайней мере, на отдельных участках", – сказал он.

Арестович оценивает общую обстановку так: "Противник выдохся".

Последние боеспособные части россияне бросили на Киев, чтобы временно оккупировать его окраины, считает советник: "Киев и Харьков. Но в Харькове его окружили и разгромили, добивают. То же самое в Киеве. Это тактическое отступление показывает, что и этот их план провалился".

По данным Генштаба ВСУ, Россия устроила перегруппировку войск для новой атаки на Киев. Для этого на аэродром Мачулищи в Беларуси переброшены 10 вертолетов и два самолета Ан-124, на аэродром Барановичи – четыре истребителя-бомбардировщика Су-34.

Командующий обороны Киева – генерал-полковник Александр Сирский, комендант обороны – полковник Сергей Собко.

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