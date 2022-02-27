Ким Чен Ын на стероидах 5 Сергей Сидоренко, «Европейская правда»

27.02.2022, 18:46

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За несколько дней Россию лишили всех атрибутов, которыми она гордилась.

В истории современного мира еще не было примера, когда санкции против агрессора сами по себе позволили бы остановить войну.

Очевидно, что этого не произойдет и сейчас. Несмотря на это, давление Запада также очень нужно. Просто у него – другая цель. Санкции – это игра в долгую. Они должны уничтожить Россию. И не только экономически.

Ключевой в субботу вечером стала новость об отключении России от SWIFT.

Вот только радость оказалась преждевременной. Ночью выяснилось, что ключевой элемент этих санкций был ослаблен для достижения компромисса.

В совместном решении государств Евросоюза и G7 говорится, что "отдельные российские банки будут отключены от системы SWIFT; это обеспечит то, что эти банки будут отсоединены от международной финансовой системы и это помешает им взаимодействовать глобально".

Список банков, которые должны быть наказаны, на момент обнародования статьи, не был обнародован.

Впрочем, стоит подчеркнуть: новый пакет санкций против РФ все равно ощутим. По меньшей мере, два его элемента будут болезненными для Кремля.

Первый – это ограничение активов российского центробанка. Стоит дождаться юридического решения по этому поводу, но если речь будет о заморозке всего российского госрезерва в долларах, евро, фунтах и иене, это может привести к обвалу курса рубля. Второй – это обещание G7 начать охоту за активами российских олигархов. Но здесь тоже нужно дождаться введения.

А вместе с другими мерами это сделает жизнь в стране-агрессоре совсем не такой, как до сих пор.

Среди прочего, - визовое и транспортное закрытие Европы для россиян. Евросоюз уже объявил, что прекратит действие соглашения о визовом упрощении, а несколько государств ЕС (в частности, туристическая Чехия) вообще прекратят выдачу виз.

Все приграничные с Россией государства на востоке ЕС закрыли свое небо для самолетов из России, а Россия, в свою очередь, закрыла небо для них. Южный воздушный коридор (в том числе в "братскую Сербию" через Болгарию и/или Румынию) также закрыт.

Даже в Калининград из Москвы приходится летать по морю, делая огромный крюк. А это для России очень болезненный символический "пинок" со стороны ЕС.

Стоит заметить: для ЕС это решение совсем не бесплатно. Особенно болезненным оно будет для финской FinnAir – ее бизнес-модель построена на транзите из Азии. Пострадают все покупатели из AliExpress, в том числе украинские – воздушная доставка становится неконкурентной. Но это война. Здесь не до подсчета копеек и центов.

Через несколько дней Россию лишили всех атрибутов государства, которым следует гордиться его гражданам. Даже таким, какие есть, воспитанные российской пропагандой.

В свое время для РФ стали невероятной оплеухой олимпийские антидопинговые санкции. Но теперь это кажется пустяком.

Россию срочно лишают права на проведение всех спортивных событий, даже запланированных на ближайшие месяцы.

А впереди еще одно сражение, не менее масштабное. Это битва за ООН.

Очевидно, что Путин возмущен происходящим. Возмущен унижением со стороны Запада. Возмущен санкциями. И прежде возмущен тем, что Украина до сих пор не свергнута.

Поэтому высока опасность того, что мы, Украина и мир, столкнутся с "эффектом риска загнанной в угол собаки", которая готова на безумные поступки. Вот только в роли собаки на этот раз – диктатор с яростными комплексами и ядерной кнопкой.

Сергей Сидоренко, «Европейская правда»

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