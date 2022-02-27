Александр Хара: Белорусские солдаты могут отказаться выполнять преступный приказ 9 27.02.2022, 19:21

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Александр Хара

В армии Беларуси еще есть критически мыслящие люди.

Украинский дипломат и политолог, эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Александр Хара в комментарии для сайта Charter97.org рассказал о происходящем в Украине, а также призвал белорусских солдат не выполнять преступные приказы режима:

— Я нахожусь недалеко от Василькова, по которому этой ночью наносили удары, а российские диверсионные группы пытались его захватить третий раз подряд. Здесь находится военно-воздушная база. Она крайне важна для обороны Киева.

Снаряд попал в хранилище ГСМ, там был большущий взрыв. Это то, что я слышал и видел непосредственно. В Киеве продолжаются бомбовые удары. У вас издание ориентировано в том числе и на Беларусь. Есть тревожные вещи, связанные с Беларусью.

Первый момент: с воздушного пространства Беларуси российский стратегический бомбардировщик нанес удар ракетой в сторону Киева. Ракета была перехвачена нашими ПВО. А второе: буквально перед тем, как вы позвонили, пришло сообщение от белорусских оппозиционеров, что сейчас данный момент загружается спецназ, в том числе и белорусский, для того чтобы высаживаться возле Киева и усилить контингент России.

Естественно, что это большущая угроза для нас, естественно, что мы должны об этом знать.

Первое, самое главное, что могут сделать белорусы — они могут выйти на улицы с протестами против войны. Мы видели, что некоторое количество россиян имело мужество и отсутсвие страха быть побитыми или посажеными в автозак, они вышли на улицу. К сожалению, этого количества недостаточно, чтобы показать, что весь российский народ выступает против агрессивной войны.

В Беларуси, я понимаю, люди находятся под страхом, после кровавого подавления фактически мирных протестов, с другой стороны — втягивания в братоубийственную войну. Украинцы не считают русских своими братьями по многим причинам, не только политическим, а этническим и прочим. Белорусы — это другое дело, очень близкий к нам народ, можно сказать, что братский, поэтому такие действия там будут важны. Ну и третье — это совесть белорусских солдат, которые могут отказаться выполнять по сути преступный приказ.

Украина не нападала на Беларусь , ни один украинский снаряд не упал на белорусскую землю. Зато с белорусской территории заходят к нам танки, и диверсионные группы, и так далее. Белорусские солдаты должны подумать о том, что они совершают преступление против совести и международного права. Поэтому они должны отказываться выполнять эти преступные приказы.

Там есть нормальные люди и критичные по отношению, прежде всего, к своим странам. Естественно, нам очень ценно, что эти люди не молчат, а что-то делают. Я понимаю, что это недостаточно, чтобы остановить кровопролитие. Но для нас первыми двумя жертвами на Майдане — это были белорус и украинец армянского происхождения. От этого трясет пропаганду русских. Как могут белорус и армянин быть фашистами? Это ломает их представления. Я знаю лично нескольких белорусов, которые пошли добровольцами и защищали Украину от рашистской навалы.

Наше законодательство позволяет гражданам других государств защищать независимость Украины. Украинское общество очень активно финансирует Национальный банк Украины. Он создал специальный счет, который фактически позволяет из любой точки мира помочь Вооруженным силам Украины. Это тоже может быть отдельным видом помощи.

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