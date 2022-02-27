Лидер украинской группы «Бумбокс» вступил в тероборону

Лидер украинской группы «Бумбокс» вступил в тероборону1
- 27.02.2022, 19:29
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Также для поддержки военных он исполнил украинскую песню.
Лидер украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк вступил в ряды территориальной обороны, чтобы защищать свою страну.
Также для поддержки украинских военных он исполнил песню. Кроме того, в кадре Хлывнюк предстал в военной форме и с оружием в руках.
«Маршируют наши добровольцы… Всем чудесного дня! Вы – невероятные», - подписал он ролик.
Отметим, многие украинские и мировые звезды поддержали Украину, на которую 24 февраля напала Российская Федерация. Знаменитости просят президента РФ Владимира Путина остановить войну.