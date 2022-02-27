Глава EPAM выступил с поддержкой украинцев 3 27.02.2022, 19:34

3,528

Аркадий Добкин

Аркадий Добкин призвал остановить войну.

Глава EPAM Аркадий Добкин выступил с поддержкой украинцев и призвал остановить войну.

«Сегодня мы едины в поддержке народа Украины и против всех форм агрессии против него. Война должна быть остановлена СЕЙЧАС», — написал Добкин на своей странице в Linkedin.

Он рассказал, что в команде более чем 14 000 человек в Украине.

«Мы впервые находимся в эпицентре настоящего гражданского и гуманитарного кризиса, в эпицентре войны, когда десятки миллионов людей в опасности. Мы получаем информацию из первых рук, в режиме реального времени. И, несмотря на единство практически всего мира против агрессии, мы наблюдаем катастрофические людские потери, это происходит, пока мы говорим», — написал Добкин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».