«Искандеры» ударили по аэропорту Житомира из Беларуси 36 27.02.2022, 19:44

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Удар был нанесен во время переговоров украинской и российской делегаций в Беларуси вопреки обещаниям Лукашенко.

С территории Беларуси в сторону Украины в воскресенье были запущены ракеты "Искандер". Они попали в аэропорт Житомира. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Запуск «Искандеров» по Украине из района Мозыря в районе 17:00", - написал Геращенко в телеграмме.

Он также выложил видео, на котором видна запущенная ракета. По словам Геращенко, съемка велась в Ровенской области, граничащей с Беларусью.

Позже Геращенко добавил, что ракеты попали в аэропорт Житомира.

Сейчас в районе реки Припять на границе Украины и Беларуси проходят переговоры украинской и российской делегаций. Лукашенко во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским "взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле".

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