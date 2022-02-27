Самый большой самолет в мире АН-225 «Мрія» сожгли во время боев под Киевом 7 27.02.2022, 19:53

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Украина приложит все усилия, чтобы работы по восстановлению оплатило государство-агрессор.

Самый большой самолет в мире АН-225 «Мрия» сгорел в результате атаки российских войск на аэропорт «Гостомель» под Киевом. Об этом сообщает «Укроборонпром».

«На момент вторжения АН-225 „Мрия“ находилась на ремонте в аэропорту „Гостомель“, поэтому не успела вылететь из Украины», — рассказали на предприятии.

Восстановление будет стоить более 3 млрд долларов и потребует длительного времени.

«Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор», — добавили там.

Ан-225 «Мрия» является самым тяжелым грузоподъемным самолетом, когда-либо поднимавшимся в воздух. Изначально он создавался для нужд советской космической отрасли. Существует в единственном экземпляре, второй так и не был достроен.

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