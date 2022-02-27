Украинский боксер Василий Ломаченко вступил в тероборону

Украинский боксер Василий Ломаченко вступил в тероборону4
- 27.02.2022, 20:02
- 4,806
Наиболее титулованный боксер Украины получил оружие.
Уроженец Белгорода-Днестровского, наиболее титулованный боксер Украины Василий Ломаченко, вступил в ряды территориальной обороны.
Об этом сообщил мэр города Виталий Граждан.
По словам мэра, местный батальон теробороны сформирован и вооружен.
Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе и не допустят диверсантов и мародеров, — заявил Граждан.
Сам Василий Ломаченко сфотографировался в военной форме вместе с мэром и сослуживцами.