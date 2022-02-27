Украинский боксер Василий Ломаченко вступил в тероборону 4 27.02.2022, 20:02

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Наиболее титулованный боксер Украины получил оружие.

Уроженец Белгорода-Днестровского, наиболее титулованный боксер Украины Василий Ломаченко, вступил в ряды территориальной обороны.

Об этом сообщил мэр города Виталий Граждан.

По словам мэра, местный батальон теробороны сформирован и вооружен.

Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе и не допустят диверсантов и мародеров, — заявил Граждан.

Сам Василий Ломаченко сфотографировался в военной форме вместе с мэром и сослуживцами.

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