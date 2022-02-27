ЕС полностью закрывает свое воздушное пространство для РФ 7 27.02.2022, 20:03

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Глава Еврокомиссии анонсировала дополнительные санкции против России и Лукашенко.

Европейский союз полностью закрывает свое воздушное пространство для России, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, анонсировав на брифинге в воскресенье вечером дополнительные санкции против России и Беларуси.

Запрет будет действовать для всех самолетов, принадлежащих России, контролируемых им или зарегистрированных в России, пишет liga.net.

"Они не смогут совершать посадку, подниматься в небо или пересекать пространство ЕС. В том числе частные самолеты олигархов", – заявила фон дер Ляйен.

Во-вторых, Евросоюз решил запретить российские пропагандистские медиа – Russia Today, Sputnik и их дочерние проекты. Они "не смогут больше распространять свою ложь для оправдания путинской войны".

Кроме того, Европа собирается ввести санкции против режима Лукашенко в Беларуси, которые должны быть затронуты важнейшими секторами его экономики.

"Все эти меры будут наложены сверху того сильного пакета санкций, который был представлен вчера и согласован с нашими международными партнерами", – подчеркнула фон дер Ляйен. Он, в частности, предусматривает запрет на все транзакции с Центральным банком Российской Федерации.

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