ЕС введет санкции против режима Лукашенко за пособничество РФ в войне против Украины 12 27.02.2022, 20:36

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Новые санкции остановят белорусский экспорт.

Европейский союз введет санкции против Беларуси за поддержку и помощь России в войне против Украины. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон ден Ляйен, заявление опубликовано на сайте Еврокомиссии.

"Мы нацелимся на другого агрессора в этой войне – на режим Лукашенко. В этой жестокой атаке на Украину замешан режим Лукашенко. Вот и ударим по режиму Лукашенко новым пакетом санкций. Мы введем ограничительные меры в отношении наиболее важных их секторов", – заявила она.

По словам главы Еврокомиссии, новые санкции остановят белорусский экспорт: от минерального топлива до табака, древесины, лесоматериалов, цемента, железа и стали.

"Мы также распространим на Беларусь введенные нами экспортные ограничения на товары двойного назначения для России. Это также позволит избежать любых рисков обхода наших мер против России", – добавила она.

Санкции заденут и тех белорусов, которые помогают России в военных действиях на территории Украины.

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