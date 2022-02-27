Грузины отказались заправлять горючим россиян и предложили им использовать весла 20 27.02.2022, 20:43

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Грузины повторили легендарную фразу украинских пограничников с острова Змеиный.

Экипаж грузинского корабля отказал россиянам в заправке горючим и предложили использовать весла.

Грузины повторили легендарную фразу украинских пограничников с острова Змеиный: «Русский корабль, иди на х*й», — сказали грузины.

24 февраля российские оккупационные войска вели обстрелы с корабельных вооружений и применили боевую авиацию по пограничникам и военным ВСУ на острове Змеиный.

Отмечалось, что к нему подошли два российских военных корабля, крейсер Москва и патрульный корвет, и предложили бойцам Измаильского пограничного отряда, находившимся на острове, сдаться. Они отказались.

Согласно записи радиодиалога между ними, украинские пограничники получили сообщение: «Я российский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Как поняли, прием?". Украинцы ответили: «Русский корабль, иди нах*й».

По имеющейся на тот момент данным, в результате нападения погибли 13 пограничников.

В настоящее время ГПСУ вместе с ВСУ проводят работу по идентификации украинских военных. В ведомстве надеются, что информация об их гибели не подтвердится.

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