ЕС профинансирует закупку вооружения для Украины

ЕС профинансирует закупку вооружения для Украины7
- 27.02.2022, 21:13
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Впервые это сделают для страны, на которую напали.
Европейский Союз профинансирует закупку летального оружия для Украины на фоне полномасштабного вторжения России. Впервые в истории это сделают для страны, которую атаковали, передает «Новое время».
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Впервые ЕС профинансирует закупку и доставку вооружения и оборудования в страну, которая подвергается атаке», — сказала она в воскресенье, 27 февраля.
По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Европейский фонд мира предложат использовать для финансирования поставок Украине летального оружия, топлива, защитного и медицинского оборудования.
«Другое табу снято, табу в отношении того, что ЕС не предоставляет оружие во время войны. Да, мы это делаем. Эта война требует нашего участия для того, чтобы поддержать украинскую армию. Мы живем в беспрецедентное время», — сказал Боррель.
Также он рассказал, что поручил установить механизм, координирующий запросы украинской армии, чтобы страны-члены блока более эффективно реагировали на них.