Мэр Харькова: Мы пережили самый сложный день за всю послевоенную историю города
- 27.02.2022, 21:39
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Актуальная информация о ситуации в городе.
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ситуации в городе: «Мы пережили, возможно, самый сложный день за всю послевоенную историю города».
- Я преклоняюсь перед нашими военными, нашими коммунальщиками, медиками, предпринимателями, волонтерами да и просто всеми жителями города, которые делают все, возможное и невозможное, чтобы Харьков оставался нашим городом! – отметил мэр.