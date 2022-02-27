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Мэр Харькова: Мы пережили самый сложный день за всю послевоенную историю города

  • 27.02.2022, 21:39
  • 8,080
Мэр Харькова: Мы пережили самый сложный день за всю послевоенную историю города
Игорь Терехов

Актуальная информация о ситуации в городе.

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ситуации в городе: «Мы пережили, возможно, самый сложный день за всю послевоенную историю города».

- Я преклоняюсь перед нашими военными, нашими коммунальщиками, медиками, предпринимателями, волонтерами да и просто всеми жителями города, которые делают все, возможное и невозможное, чтобы Харьков оставался нашим городом! – отметил мэр.

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